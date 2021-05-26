عاجل.. ضبط مسئول كبير بشركة مياه دمياط لاتهامه بتلقي «رشوة»

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط القبض على مسئول كبير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، لاتهامه بتلقي «رشوة»، وتم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وأكد مصدر أمني لـ«رشوة» أنه تم إلقاء القبض على الموظف المذكور، ويُدعى «م. ع.»، أثناء خروجه من مقر عمله، حيث ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه، بناءً على تسجيلات تثبت تورطه بالواقعة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تسجيل وقائع قيام المتهم بالاتفاق على تلقي رشوة مالية، وذلك بعد استصدار أذن من النيابة العامة، وتم إحالة المتهم لسلطات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.