هيئة الدواء: تضبط أجهزة تنفس صناعي وقياس أكسجين وضغط مغشوشة ومقلدة

أعلنت الإدارة المركزية لعمليات التفتيش على المستلزمات الطبية وتداولها بالأسواق، التابعة لهيئة الدواء المصرية، بمشاركة ضباط مباحث تموين القاهرة، شن عدة حملات على محال بيع المستلزمات الطبية بمنطقتي قصر العيني وشبرا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا ضد أصحاب عدد من المحال بسبب المخالفات المضبوطة، والتي تضمنت ما يزيد عن 300 جهاز قياس نسبة الأكسحين في الدم مغشوشة ومقلدة وبدون موافقة استيرادية من هيئة الدواء المصرية وبدون فواتير، و5 أجهزة تنفس صناعي، و6 أجهزة لقياس ضغط الدم، و5 أجهزة لقياس نسبة السكر في الدم، و30 جهازا لقياس درجة حرارة جسم الإنسان، جميعها مخالف للاشتراطات والمواصفات المسموح بتداولها، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نصف مليون جنيه.

كما شن مفتشو الهيئة بمشاركة مفتشي العلاج الحر ومباحث تموين المنوفية، حملة على أحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية لمتابعة توافر أرصدة الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا المستجد واتباع الآليات السليمة للصرف.

وعثرت الحملة على صيدلية تعمل بدون ترخيص وتخزن كميات كبيرة من الأدوية بدون فواتير في مكان غير مرخص، كذلك أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء ومحفوظة بطريقة غير سليمة، ومستلزمات منتهية الصلاحية بغرفة العمليات معدة للاستعمال.

وفي السياق ذاته، ضبط مفتشو الهيئة بالتعاون مع رجال مباحث التموين والتفتيش الحكومي، أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات طبية غير مسجلة، وأدوية مخزنة بطريقة غير سليمة، بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المنيل بالقاهرة، وتم جرد المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستشفى.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية، ومتابعة وضبط سوق الدواء المصري، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري وحصوله على دواء آمن وفعال.