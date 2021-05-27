إتفاقية علمية بين جامعة مطروح وجامعة طبرق في ليبيا

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الـ38 بحضوراللواء خالد شعيب محافظ مطروح والاستاذ الدكتورمصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور صلاح عسران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء كليات جامعة مطروح.

وأشاد محافظ مطروح، في تصريح صحفي، أمس، بجهود جامعة مطروح فى خدمة المجتمع المحلى مع متابعة انشطتها المختلفة وأخرها زيارة المنطقة الغربية العسكرية والتعرف على إسهاماتها فى خدمة أهالى مطروح، ومنها اختيار 50 طالباً للمشاركة فى افتتاح المشروعات القومية، لما له من أثر فى خلق وتأكيد الولاء الوطنى لدى طلاب الجامعة.

تخصيص مقر لإتحاد الإنقاذ والغوص

وقرر مجلس جامعة مطروح، تخصيص مقرا لإتحاد الانقاذ والغوص مؤقتا بكلية التربية الرياضية بالمعلب الخماسى بمدينة مرسي مطروح، ووجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ مطروح على دعم جهود جامعة مطروح خاصة الإسراع فى نقل موظفى الجامعة، والجهود الجارية لتوفير وحدات سكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والموافقة على التعاون مع فنادق المحافظة لتدريب وتأهيل طلاب وخريجى كلية السياحة والفنادق وتوفير مزيد من فرص العمل لهم مع الاستعانة بهم والإستفادة من تأهيلهم العلمى، والتوسع فى مزيد من الخدمات فى إطار استمرار جهود جامعة مطروح والتنسيق مع المحافظة لخدمة المجتمع المحلى والمشاركة فى تحقيق التنمية المنشودة لأهالي مطروح.

إتفاقية علمية لجامعة مطروح مع جامعة طبرق بليبيا

وأعلن رئيس جامعة مطروح عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على لائحة الدراسات العليا لكلية التربية الرياضية لتكون لجميع الخريجين وليس المعيدين فقط، وكذلك الموافقة على الاتفاقية العلمية لجامعة مطروح مع جامعة طبرق بليبيا بالتبادل العلمى فيما بينهما، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموافقة على لائحة جامعة مطروح بمنحة برنامج الإتحاد الاوروبى للتنمية المستدامة الخاصة بالمزارع السمكية والمصايد ضمن 4 جامعات وهيئات علمية في مصر.