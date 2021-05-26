بالعلم المصري والفلسطيني.. مسيرات في حب مصر تطوف شوارع غزة: تحيا مصر

لم تمض أيام قليلة على دخول الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية حيز التنفيذ، حتى خرج العشرات من الأهالي في مسيرات احتفالية، يطوفون الشوارع والميادين الرئيسية بالعلمين المصري والفلسطيني، تعبيرا منهم عن تقدير الجهود المصرية في أزمتهم الأخيرة.

بدأت صباح الجمعة الماضية، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية، وطافت مسيرات شعبية ومسيرات محمولة شوارع القطاع، بمشاركة آلاف المواطنين الفلسطينيين، ابتهاجا بنصر المقاومة.

العلم المصري إلى جانب العلم الفلسطيني في شوارع غزة

نادر البحيصي، أحد أبناء قطاع غزة وأحد المشاركين في مسيرات الدعم التي انطلقت في الشوارع الرئيسية، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» أن المسيرات التي خرجت بالسيارات من أحياء مختلفة كانت تحمل أعلام مصر وفلسطين تعبيرا عن الوحدة بين البلدين وإشادة بموقف مصر في رعاية وقف إطلاق النار على القطاع المحتل.

وتابع البحيصي ابن حي الرمال بغزة، بقوله إن المسيرات لم تكتف برفع العلم المصري فقط، بل انطلقت عبارات دعم وإشادة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وموقف مصر في إعادة إعمار غزة.

وحمل أهالي غزة أيضا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب العلمين المصري والفلسطيني في مسيراتهم التي طافت الشوارع والميادين الرئيسية للقطاع المحتل.

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه الشكر للإدارة المصرية

وإلى جانب الإشادات الشعبية بموقف مصر، أعرب محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن شكره لمصر التي سارعت لتسيير قوافل المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتقديم التسهيلات لتسريع وصول القوافل المقدمة من الأشقاء والأصدقاء إلى المتضررين من العدوان الإسرائيلي.

وفي تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وجه اشتية شكره للأزهر الشريف، وللإمام الأكبر أحمد الطيب لما قدمه من مساعدات إغاثية ودعم معنوي، مرحبًا بتوالي وصول المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة للقطاع من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة ومن المؤسسات المجتمعية والإنسانية من خلال معبري رفح والكرامة.