فلسطين تشكر مصر لما تقدمه من مساعدات للمتضررين في غزة

أعرب محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن شكره لمصر التي سارعت لتسيير قوافل المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتقديم التسهيلات لتسريع وصول القوافل المقدمة من الأشقاء والأصدقاء إلى المتضررين من العدوان الإسرائيلي.

ووجه اشتية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، شكره للأزهر الشريف، وللإمام الأكبر أحمد الطيب لما قدمه من مساعدات إغاثية ودعم معنوي، مرحبًا بتوالي وصول المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة للقطاع من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة ومن المؤسسات المجتمعية والإنسانية من خلال معبري رفح والكرامة.

وقال اشتية إن أمس، شهد دخول معبر رفح، قوافل تحمل المساعدات المقدمة من دول (تونس - المغرب - الكويت - أوكرانيا)، وتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني، مقدمًا شكره للأردن لما قدمه من مساعدات وتسهيلات لضمان سرعة وصول التبرعات والمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية عبر القوافل التي تم تسييرها من خلال معبر الكرامة.