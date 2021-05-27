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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | الخميس 27 مايو 2021
برج الجدي

برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية غامضة، كما أنه يجيد إدارة أموره المالية بشكل جيد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك بتنظيم جهودك والعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي 

الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالقلق والعصبية، ويجب أن تُحكّم عقلك لتهدأ.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

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