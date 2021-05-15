رمضان محمد يراهن على سميرة سعيد وهيفاء وهبى وينتظر تامر حسني

يعيش الشاعر رمضان محمد، حالة من النشاط الفني خلال الأيام المقبلة، لطرح عدد من أعماله الفنية والغنائية مع كبار مطربي الوطن العربي.

وأوضح «رمضان»، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه خلال الأيام المقبلة ستطرح أغنيته الجديدة مع الفنانة سميرة سعيد، وهي بعنوان «زعلنا من بعض»، وهي من ألحان محمد يحيي وتوزيع أمير محروس، موضحا أنه كان من المفترض أن تطرح ضمن أغنيات ألبوم الديفا الماضي «عايزة أعيش»، عام 2015، ولكنها تأجلت الى عام 2021.

وقال «رمضان»، عن تعامله مع الديفا، إنه شعور وإحساس مختلف عندما تجد كلماتك تغنيها فنانة كبيرة ورائعة مثل سميرة سعيد.

وأشار إلى أن الفنانة هيفاء وهبي ستقدم له أغنية شعبية بعنوان «الشر سيطر»، من ألحان أحمد شعبان، ويتم حاليا تنفيذها في دولة لبنان، لكي تطرح خلال الأسابيع المقبلة.

كما أكد أن هناك أغنية مع الفنان تامر حسني بعنوان «أغيب عنك» من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة.

كان الشاعر الغنائي رمضان محمد قدم واحدة من أهم أغنيات الفنان محمد حماقي وهي «أحنا زي ما أحنا»، وقال عنها فى تصريحات سابقة «قمت بكتابة الأغنية منذ 6 سنوات تقريبا وكانت لدى محمد حماقي أثناء تسجيله أغنيات ألبومه السابق عمره مايغيب».

وأشار إلى أنه شعر بسعادة بالغة حين ما رأى أن على غلاف ألبوم حماقي الأخير كل «يوم من ده» ومكتوب عليه اسم أغنيته «خلينا زي ماحنا» فكانت سعادة كبيرة بالنسبة له أن أغنيته طرحت في ألبوم لنجم كبير مثل محمد حماقي.