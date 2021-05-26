قطع المياه عن مدينتي أخميم وطما بسوهاج اليوم وغدا

أعلن مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطع المياه عن مدينة اخميم وقرى نيدة وأبار الوقف وأبار الملك والصوامعة شرق، وذلك في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء، حتى الساعة 6 من صباح الغد، لتنفيذ أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 مللي.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز، ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

كما أعلن مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطع المياه عن مدينة طما وتوابعها، ومجلس قروى مشطا، ومجلس قروى سلامون، ومجلس قروى المدمر، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح غدا الخميس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم ذاته ولمدة ثماني ساعات، لتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف صحي طما.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.