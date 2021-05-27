حالة الطقس اليوم الخميس 27-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة على المناطق كافة؛ إذ يسود طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وحسب توقعات خبراء الأرصاد، يسود اليوم ليلًا طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى:

القاهرة 36 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 35 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 34 21

بلطيم 29 21

مطروح 26 18

السلوم 31 19

سيوة 37 19

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 19

السويس 36 20

العريش 31 19

رفح 31 20

رأس سدر 36 21

نخل 34 17

نويبع 36 26

طابا 35 22

كاترين 31 18

الطور 34 23

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 23

قنا 38 23

الأقصر 41 23

أسوان 42 24

إدفو 42 25

أبو سمبل 40 22

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27