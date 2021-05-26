حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة المناطق، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء، إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات والمدن المصرية

القاهرة 35 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 20

شبين الكوم 34 20

دمنهور 31 19

بلطيم 27 19

مطروح 26 18

السلوم 31 19

سيوة 34 16

بورسعيد 28 20

دمياط 28 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 35 18

السويس 34 20

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 35 19

نخل 34 15

نويبع 36 24

طابا 34 23

كاترين 31 16

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 36 20

بني سويف 36 21

المنيا 36 20

أسيوط 37 21

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر 41 23

أسوان 41 25

إدفو 42 25

أبو سمبل 38 21

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 37 26

أبو رماد 38 25

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 27