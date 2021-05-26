عاجل.. السيسي: شرفت باستقبال وزير الخارجية الأمريكي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته باستقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرا إلى أنهما بحثا مختلف الملفات السياسية والأمنية.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «شرفت اليوم، باستقبال السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وتشاورنا معًا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».