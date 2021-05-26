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محمود مسلم

عاجل.. السيسي: شرفت باستقبال وزير الخارجية الأمريكي

كتب:

نعيم أمين
06:52 م | الأربعاء 26 مايو 2021
السيسي وأنتوني بلينكن

السيسي وأنتوني بلينكن

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته باستقبال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرا إلى أنهما بحثا مختلف الملفات السياسية والأمنية.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «شرفت اليوم، باستقبال السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وتشاورنا معًا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».

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عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية