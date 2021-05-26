البحث الجنائي بالقليوبية يستبعد دافع السرقة في مقتل موظف ونجليه ببنها

استبعدت معاينة أجهزة الأمن بإدارة البحث الجنائي ببنها، دافع السرقة في واقعة مقتل أسرة مكونة من أب وطفلين عمرهما 10 أعوام و12 عاما في قرية ساحل دجوي دائرة مركز بنها.

وكشفت التحريات عن أن الحادث ليس بدافع السرقة بدليل أن الأجهزة الأمنية عثرت على متعلقات الأب عبارة عن حافظة نقودة وهاتفه المحمول في ملابسه ودراجته النارية أمام المنزل محل الواقعة

وأوضح مصدر أمني أنه تم التحفظ على موبايل الأب وتفريغه لمعرفة آخر المكالمات التي استقبلها وأرسلها منه، وكذا فحص علاقاته في قرية طحلة التي كان يقيم فيها حيث تبين أن المتوفي له منزلين في قريتي طحلة وقرية ساحل دجوي محل الواقعة.

فيما أكد شهود العيان أن الأب كان دائم الشجار والخلاف مع زوجته أم الطفلين المتوفيين، وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بأيام.

وتابع شهود العيان، أن الأب كان يعمل أمين شرطة وجرى فصله من عمله، لأسباب لا أحد يعلمها، مؤكدين أن الأب كان يتعاطى المخدرات، وكان دائم الخلافات الأسرية مع زوجته، وأن الزوجة هي من اكتشفت الواقعة بعد اتصالها بأطفالها أكثر من مرة دون استجابة، حيث انتابها القلق وحضرت مسرعة إلى منزل زوجها بالقرية لتفاجأ بجثث زوجها وأطفالها.

كان اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوي دائرة مركز بنها.

انتقل العميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف سابق يدعى «حازم ر.ف» ونجليه حسام 10 سنوات، وسما 12 سنة، وتبين أنهما ماتوا مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة «أفيز».

وتبين أن الزوجة وأم الأطفال المجني عليهما لم تكن موجود بالمنزل وتم استدعاؤها للسؤال حيث أصيبت بحالة انهيار، كما تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.