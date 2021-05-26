العثور على جثث موظف ونجليه مقتولين في ظروف غامضة ببنها

شهدت منطقة ساحل دجوي في مركز بنها جريمة قتل بشعة، حيث تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف ونجليه عثرا عليهم مخنوقين من الرقبة داخل منزلهم بقرية ساحل دجوي دائرة مركز بنها.

وجرى التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث وبيان ملابسات الوفاة وأسبابها والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث وتكليف البحث الجنائي بكشف غموض الحادث.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجلية مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوي دائرة مركز بنها.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف يدعى «حازم رف» ونجلية حسام 10 سنوات، وسما 12 سنة، وتبين أنهما مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة، وتبين أن الزوجة وأم الأطفال المجني عليهما لم تكن موجودة بالمنزل وتم ضبطها.

وجرى نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.

وقال شهود عيان إن المجني عليه يقيم ونجليه في المنزل محل الواقعة عقب خلافات مع الزوجة التي تقيم طرف اهلها بقرية طحلة المجاورة، وأنهم سمعوا أن هناك اتهامات من أسرة المجني عليه للزوجة في التورط في الجريمة بسبب وجود خلافات وعدم إقامتها مع المجني عليهم منذ عيد الفطر السابق، مشيرين إلى أن آخر رؤية له كانت عقب صلاة العشاء، أمس، حيث كان في طريقه للمنزل.

فيما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن والدة المجني عليه هي من اكتشفت الجريمة وتتهم زوجة المجني عليه بأنها وراء الحادث.

وتشكل فريق بحث من البحث الجنائي بالمديرية ومباحث مركز بنها لكشف غموض الحادث وحصر علاقات المجني عليه وسؤال المشتبه فيهم.