تامر مرسي: نسامح في الإساءة الشخصية لنا.. ولا نقبلها لغيرنا

نشر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يعلن خلاله العفو عن المتجاوزين في حقه خلال الفترة الماضية، ورفض التجاوز في حقهم.

وكتب «مرسي»: «وصلني أن بعض الزملاء يكتبون تدوينات دعما لشخصي فيها إساءة لزملاء آخرين، أرفض هذه التدوينات حتى لو كانت ضد من تجاوزوا حق النقد، وأساؤوا لي شخصيا، نسامح في الإساءة الشخصية لنا ولا نقبل الإساءة لغيرنا.. أكتب فقط ما يعبر عني هنا عبر هذا الحساب أو عن طريق المؤسسة التي أفخر بالانتماء لها، وغير ذلك لا يعبر عني ولا أقبله.. فخور بالانتماء لهذه المهنة وأرفض أي إساءة أيا كانت لأي زميل».