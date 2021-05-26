بعد رسوم الإذاعة والتليفزيون.. تعرف على الرسوم المضافة لفاتورة الكهرباء 

أضافت وزارة الكهرباء والطاقة رسوم نوعية بسيطة، يتم تحصيلها لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى 6 دمغات ورسوم ثابتة على قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، رسم الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلي الضرائب الأخرى التي يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء.

رسم إذاعة

بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968.

الضريبة النوعية

ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء وإذا قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

فرق الرسوم التي يتم خصمها عند استهلاك الكهرباء

ويتم خصم قيمة رسوم استهلاك الكهرباء، وهي عبارة عن خصم قيمة فرق الاستهلاك، حيث يتم خصم 22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

ويخصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة، ويخصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد مسبق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

الرسوم التي يتم خصمها عن كل شريحة مقابل خدمة العملاء

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «جنيه».

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «2 جنيه».

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «6 جنيهات».

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «11 جنيها».

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «15 جنيها».

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات «25 جنيها».

7- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات «40 جنيها».

8- المقروء صفر «9 جنيهات».