تبدأ من «مليم».. تعرف علي رسوم الإذاعة في فاتورة الكهرباء الشهرية

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، عن إضافة 6 دمغات ورسوم ثابتة على قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

دمغات يدفعها المستهلكون عند التعاقد

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ يتم إضافة 3 دمغات على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية طبقا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 11 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 104 لسنة 1987 و44 لسنة 1989 و2 لسنة 1993، كما يلي:

- 3 جنيهات رسوم توريد ودمغة لجميع المستهلكين عند التعاقد وفي يناير من كل عام سنويا.

- 3 قروش رسوم قيمة دمغة استهلاك فيما عدا المنازل والصناعيين عن كل (ك و س) للأغراض التجارية وأغراض الإنارة.

دمغات تضاف لغير أغراض للإنارة

- 6 مليمات دمغة استهلاك للمستهلكين الصناعيين عن كل 10 (ك و س) لغير أغراض الإنارة طبقا للمادة 96 فقرة أ من القانون 11 لسنة 1980 والمعدل بقانون 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993.

رسوم الإذاعة لجميع المستهلكين

- مليمان رسم إذاعة لجميع المستهلكين عدا القوى المحركة والأغراض الصناعية على كل (ك و س) من استهلاك الإنارة بحد أقصى 45 (ك و س) شهريا بالمنازل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ومدينة الجيزة طبقا للمادة 1 من القانون 77 لسنة 1968.

- مليم رسم إذاعة لجميع المستهلكين عدا القوى المحركة والأغراض الصناعية عن كل (ك و س) من استهلاك الإنارة بحد أقصى 45 ك و س شهريا للمنازل بجميع المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة طبقا للمادة 1 من القانون 77 لسنة 1968.

رسوم النظافة

وتختلف قيمة رسوم النظافة التي تمت إضافتها لفاتورة الكهرباء الشهرية من مواطن لآخر ولا توجد قيمة ثابتة لها حيث يتم تحديد الرسوم وفقًا لما يحدده محافظ الإقليم، حسب الحي التابع له المشترك ووفقًا لقواعد خاصة وضعتها وزارة التنمية المحلية.