تطورات فيروس كورونا في مصر.. استقرار أعداد الإصابات والوفيات

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن تطورات فيروس كورونا المستجد في مصر، وقالت إن هناك استقرار في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت الوزارة على مدار أسبوع كامل، انخفاض في أعداد اصابات فيروس كورونا، وثبات في أعداد الوفيات على مستوى مستشفيات العزل الصحي في مختلف المحافظات، وكشفت التقارير الخاصة بتطورات فيروس كورونا، ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس.

تطورات فيروس كورونا

ووفقاً لتقارير وزارة الصحة والسكان، أعلنت وزارة الصحة خروج 987 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 187691 حالة حتى اليوم.

التطعيم في المنازل لبعض الفئات

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل، وقالت إن المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي.

وتستمر وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت المواطنين، في حال ظهور أي أعراض، لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.