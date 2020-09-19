"الصحة" تكشف تطورات الموجة الثانية من فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إنه في حال تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 40% خلال 10 أيام، سندخل في انتكاسة جديدة في السيطرة على الوباء.

وأضاف "حسني"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة"، عبر شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا لها تعريف، بأن نصل لـ5% من أقصى أعداد إصابات وصلت لها مصر، والتي كانت خلال الفترة الماضية، وكانت تُقدر بـ2000 إصابة جديدة من الفيروس.

وتابع: "لو وصلنا للعدد ده لفترة مع حدوث زيادة طفيفة لأعداد الإصابات، يعني هذه الفترة هي الدخول في الموجة الثانية من الوباء".