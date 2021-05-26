تعرف على مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية: الأكبر في الشرق الأوسط

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، هي أكبر مدينة أولمبية متكاملة، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وهي إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلي كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والإفريقية.

مكونات ومنشآت المدينة الرياضية الأولمبية

وتضم المدينة العديد من المنشآت الهامة والمبتكرة وهي على النحو التالي:

- منطقة الفنادق والشاليهات.

- المنطقة التجارية.

- مستشفى الطب الرياضي.

- الملاعب المفتوحة.

- ملعب التنس الرئيسي والفرعي.

- مجمع حمامات السباحة.

- نادي الفروسية.

- ملاعب الإسكواش.

- المسرح الروماني.

- صالة تتسع لـ15000 ألف متفرج.

- صالة تتسع لـ8000 ألف متفرج.

- ملاعب للتدريب

- استاد بسعة 90000 ألف متفرج.

- ميادين الرماية اليدوية.

- ميادين رماية القوس والسهم.

- المنطقة الإدارية.

- المراسم.

- متحف الرياضة.

- ميادين رماية الخرطوش.

- ميادين الرماية الإلكترونية.

- قاعات متعددة الأغراض.

صبحي: تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق توجيهات ورعاية الرئيس

وفي ذات السياق، اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، وفد اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية «الانوكا» عقب الانتهاء من اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، في جولة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومصطفي راف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، ومسئولي إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ.

واستعرض مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا عن مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتهم بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والإفريقية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته باستضافة مصر للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الإفريقية، بحضور ومشاركة ممثلين من 54 دولة إفريقية، مضيفاً أن مصر ستظل دائما وأبدا تحتضن أشقاءها الأفارقة في مختلف المجالات وخاصة الرياضية.

وخلال جولة الوفد بمدينة مصر الدولية، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للوفد الإفريقي، إلى أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة ، وتتضمن المدينة استادًا دوليًا بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و8 آلاف متفرج على التوالي، ومجمعات أولمبية للسباحة وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات.

وأشاد الوزير بحجم الإنجازات المحققة والمعدل التنفيذي المتعلق بالانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدينة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع القائمين بمشروع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأبدى وفد الأنوكا سعادته البالغة بتواجده في مصر، معربين عن فخرهم واعتزازهم بانتماء مصر للقارة الإفريقية، بعدما زاروا الأهرامات في جولة سياحية للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.

كما أعرب الوفد عن سعادته بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي ستصبح إحدى القلاع الرياضية بالقارة الإفريقية وواحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التي تم إنشاؤها وفق المعايير الدولية، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية في القارة الإفريقية، واعتبارها إحدى أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.