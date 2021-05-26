رئيس الهيئة العربية للتصنيع: لدينا شباب مصري يجيد صناعة الإلكترونيات

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إنه يوجه الشكر للعاملين في الهيئة في سبيل زيادة الإنتاج، مؤكدا أنه يتم لأول مرة في المنطقة العربية وإفريقيا والشرق الأوسط، إنتاج أجهزة التابلت والمحمول بالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية؛ من أجل تلبية متطلبات السوق المصري والعربي والإفريقي بمنتج عالي الجودة بسعر مناسب من خلال إمكانات ذاتية.

وأضاف «التراس» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه سيجرى محاولة تعميق صناعة الإلكترونيات في ظل وجود شباب مصري على مستوى عال في هذه الصناعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الصناعة، وتستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا في ظل سعي الدولة لهذا الأمر من أجل تلبية وتنفيذ توجهات الدولة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إلى أن تعميق الصناعة محليا سيكون تدريجيا بالتنسيق مع القطاع الخاص والحكومي من أجل التكامل بين الجميع والصناعات الموجودة في الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد عبد المنعم التراس، أن تدريب العنصر البشري أمر ضروري، وأهم شيء في منظومة الصناعة لذا فإن الدولة تولي اهتمام بإعادة صياغة الشخصية المصرية من خلال التعليم الأساسي والفني، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تعمل على تغيير المفاهيم الخاصة بالتعليم الفني التي كانت موجودة في المجتمع في الماضي، لأن التعليم الفني في الماضي كان يدرب على مهن اندثرت، ولكن حاليا هناك مهن جديدة تعتمد على مهارة العقل في التعامل مع الأجهزة ضمن الثورة الصناعية الرابعة حيث توجد شاشة يوجد عليها كل برامج الإنتاج.