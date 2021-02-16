رئيس الهيئة الهندسية: طوّرنا 59 مركزا للقاح كورونا بـ36 مليون جنية

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ الهيئة الهندسية أنشات 5 مستشفيات ميدانية، بطاقة 4 آلاف سرير كاحتياطي استراتيجي للدولة، بتكلفة 250 مليون جنيه، من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، فضلًا عن تطوير المدن الجامعية من أجل استقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا في 6 محافظات بإجمالي 7 مدن جامعية بطاقة 17 ألفًا و500 سرير بتكلفة 417 مليون جنيه.

وأضاف «الفار»، خلال افتتاحه المجمع الطبي المتكامل في الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه تمّ تطوير 59 مركزَا للقاح كورونا المستجد بإجمالي تكلفة 36 مليون جنيه، مضيفًا «اليوم نتشرف بافتتاح أربع مستشفيات من مشروعات الرعاية الصحية في ثلاثة محافظات بتكلفة 1.9 مليار جينه».

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنَّه تمّ إنشاء مستشفيين غرب العاصمة الإدارية «النرجس» و«الياسمين»، بطاقة 200 سرير لكل مستشفى بتكلفة 1.1 مليار جنيه، فالنرجس على مساحة 12 فدانًا والياسمين 7 أفدنة، وتتكون كلا منهما من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة، وهناك 4 مداخل في كل مستشفى، منها مدخل رئيسي ودخل الغسيل الكلوي ومدخل البهو الرئيسي.

وتابع: «المستشفيان فيهما جناح الطوائ وجناح العمليات، وجناج مناظير الجهاز الهضمي، وجناج الغسيل الكلوي، وجناح العناية المركزة، وقسم القلب وبها قسطرة وعناية وقسم للعلاج الطبيعي، وعلاج شد الفقرات بالكهرباء، وصالة تأهيل بدني، وجناح الحضانات، وقسم الاشعة وقسم المعامل وبنك الدولة، و9 أجنجة إقامة فردية، و44 غرفة إقامة زوجية، و13 عيادة خارجية تخصصية، و6 عيادات أسنان، وقاعة مؤتمرات سعة 60 فردًا، 10 مصاعد كهربائية، و6 لأسرة المرضى و4 للأفراد».