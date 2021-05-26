قصور الثقافة تفوز بجائزة أفضل مؤسسة تنويرية في المشروع الوطني للقراءة

فازت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في مسابقة «المشروع الوطني للقراءة»، كأفضل مؤسسة تنويرية على مستوى الجمهورية، في دورتها الأولى لعام 2020 /2021، التي تجري بالتعاون بين المجلس الأعلى للبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحصدت الهيئة، شهادة شكر وتقدير وميدالية المؤسسة التنويرية الأفضل، وتم تصعيدها للمرحلة النهائية، والمخصص لها جائزة مالية كبيرة، تتويجا لمجهوداتها تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

ويتوجه الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة، بخالص الشكر والتقدير للشئون الثقافية بالهيئة، والعاملين المشاركين في تنفيذ وإنجاز هذا الملف، وجميع أنشطة الهيئة، آملا في بذل مزيد من الجهد لمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية المقدمة للشعب المصري العظيم.