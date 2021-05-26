«عواض» يعتمد نتيجة اختيار أفضل المواقع الثقافية بالهيئة لعام 2020

اعتمد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نتائج أعمال لجنة اختيار أفضل المواقع الثقافية بالهيئة لعام 2020.

وكانت اللجنة التي شكلها رئيس الهيئة، برئاسة الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، انعقدت لاختيار أفضل المواقع بعد أن راجعت أنشطة المواقع الثقافية، وما بها من تفاعلات جماهيرية بالمواقع الثقافية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتقارير غرفة عمليات أنشطة الهيئة لعام 2020.

وانتهت اللجنة، إلى اختيار سبعة مواقع ثقافية بالهيئة كأفضل المواقع عن العام المذكور على النحو التالي:

1- أفضل قصر ثقافة (قصر ثقافة الأنفوشي) التابع لفرع ثقافة الإسكندرية.

2- أفضل قصر ثقافة (قصر ثقافة الأسمرات) التابع لفرع ثقافة القاهرة.

3- أفضل بيت ثقافة (بيت ثقافة كرداسة) التابع لفرع ثقافة الجيزة.

4- أفضل بيت ثقافة (بيت ثقافة الدلنجات) التابع لفرع ثقافة البحيرة.

5- أفضل مكتبة ثقافية (مكتبة البداري) التابعة لفرع ثقافة أسيوط.

6- أفضل مكتبة ثقافية (مكتبة البحر الأعظم) التابعة لفرع ثقافة الجيزة.

7- أفضل مركز ثقافي (مركز الإبداع الفني بدمنهور) التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافيوتوجه رئيس الهيئة بالتهنئة للمواقع الثقافية الفائزة مشيدا بالجهود التي بذلها العاملون بها للوصول لهذا المستوى المأمول في تأدية الخدمة الثقافية والفنية للجمهور، متمنيا للجميع دوام التوفيق.