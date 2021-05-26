عاجل.. الصحة تجهز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود بمستشفى النجيلة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان تفاصيل تجهيز غرفة عزل بمستشفى النجيلة لمصابي الفطر الأسود، وقال المصدر في تصريحات خاصة «للوطن» إن غرفة العزل تم تجهيزها أمس داخل المستشفى لحجز المشتبه في إصابتهم بمرض الفطر الأسود.

وأضاف المصدر في تصريحاته، أن المستشفى لم يتلقى أي حالات مصابة بالمرض حتى الآن، كما لم يتلقى المستشفى أيضا بروتوكول علاجي مجدد لهم، مشيرا إلي أن هذه التجيهزات جاءت في إطار دور وزارة الصحة والسكان للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والاستعداد التام لأي فيروس أو أي أمراض معدية.

وأكد المصدر، أن مرض الفطر الأسود هو نادر الحدوث، كما أنه ينتج بسبب الاستخدام الخاطئ أو المفرط في أدوية الكرتزون أو المضادات الحيوية، وتم الاهتمام به بسبب الاستخدام الخاطئ للبروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، مشددا أن الفئات الأكثر عرضه له هم مرضي السكري والأورام.