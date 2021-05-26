أستاذ صدر: الفطر الأسود موجود في جيوب أنفية كل إنسان.. كورونا بيصحصحه

قال الدكتور محمود عمرو، مؤسس مركز سموم قصر العيني، وأستاذ الأمراض الصدرية، إن الفطر الأسود موجود في كل الناس ولكن لا يستطيع أن يمرض الشخص إلا إذا انخفضت مناعته نتيجة أسباب أخرى ومن ضمنها الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يقلل المناعة.

وأضاف «عمرو» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أمس الثلاثاء، أن الشخص إذا كانت مناعته ضعيفة فإن الفيروس سينتصر، مؤكدا أن الفطر الأسود يعيش الجيوب الأنفية للناس بنسبة 100% ولا يفعل شيئا إلا إذا حصل الشخص على أدوية تحتوي على كورتيزون بطريقة عشوائية أو مصاب بضغط الدم أو السكر أو مصاب الشخص بمشكلات صحية في الكلى أو الكبد.

وتابع مؤسس مركز سموم قصر العيني: «الأمراض بتصحح الفطر الأسود، يعني هو موجود معانا لو زاد الفطر نتيجة العدوى من شخص آخر أو من كلب أو قطة هيبقى في ضغط على مناعة الشخص، يجب تطعيم ضعاف المناعة أو أصحاب الأمراض المزمنة».

ورفض مؤسس مركز سموم قصر العيني، الربط بين الفطر الأسود والسلالة الهندية، مؤكدا أن هذا ربط لا داعي له ولا قيمة له، لافتا إلى أن السلالة الهندية لا تحمل فطرا أسود ولكنها قلل المناعة ممها سهل الإصابة بالفطر الأسود.

ونصح مؤسس مركز سموم قصر العيني بتطبيق النظافة باستمرار لأنها شيء ضروري من أجل الحماية من الإصابة بالفيروس الأسود مع ضرورة التغذية الجيدة، مستطردا: «ضبط الأكل وتناول الأدوية لأن التناول العشوائي واستخدام الدواء بدون رقابة كفيل يجيب فطر أسود من بره بجانب الفطر من جوه لأن الفطر إذا صحح وكان عايش في الرئة يعني أن هذا الجزء من الرئة سيتم إزالته مهما تم الحصول على أدوية، والوقاية خير من العلاج».