«الدفاع الفرنسية»: مصر تحارب الإرهاب في ليبيا وشمال سيناء

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه جرانجان، إن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة، فهي دولة عربية وإفريقية ودولة من دول البحر المتوسط، وأيضا البحر الأحمر، وقريبة من دول الخليج، لذلك فهي دولة «مفتاح» في استقرار المنطقة، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولذلك تتباحث معها فرنسا في القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية، وقضية حوض البحر المتوسط، وقضايا منطقة الساحل.

وأضاف «جرانجان»، في لقاء خاص مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء: «نحن نتشارك مع مصر في العديد من الأولويات ومنها مكافحة الإرهاب، حيث إن مصر لها دور كبير في ذلك، في ليبيا وشمال سيناء، كما تعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، وهذا مهم جدا جدا».

وتابع الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية، أن هناك حوارا متقاربا جدا بين مصر وفرنسا، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرنسا منذ أيام، كما زارها أيضا في نهاية 2020، وفي 2019، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر، وهناك تواصل بين الدولتين وبين قادة الجيش في الدولتين».

هذا، وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، فرنسا، حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب السيسي عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الأمنية والعسكرية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات ودعم قدرات وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتحقيق الامن بالمنطقة.

شهد اللقاء مباحثات بين رئيسي البلدين حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.