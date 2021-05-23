إصابات «كورونا» تتخطى حاجز 167 مليون حالة.. ورصد طفرة جديدة في فرنسا

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، إلى 167054372 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3468818 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 147976264حالة.

وكشفت وكالة «الصحة الإقليمية» الفرنسية، عن رصد طفرة لفيروس «كورونا» في بوردو بجنوب غربي البلاد، مشيرة إلى إصابة عشرات الأشخاص بهذه الطفرة النادرة جدا في منطقة باكالان، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

واستقر متوسط الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في فرنسا على مدى 7 أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفا لليوم الرابع على التوالي، أمس السبت، بانخفاض عن الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف أبريل الماضي.

وانخفض إجمالي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بفرنسا إلى 19765 ليتراجع إلى أقل من 20 ألفا لأول مرة منذ 27 أكتوبر الماضي، فيما تم تسجيل 89 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 108526حالة وفاة.

وكانت السلطات الفرنسية، بدأت في وقت سابق تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو الجاري وتأمل في رفع جميع القيود الرئيسية بحلول نهاية يونيو المقبل، فيما بدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ الأربعاء الماضي، كما تم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 4460446 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 2694 حالة جديدة بـ«كورونا» و 6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4460446 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 127716حالة.

رسميا.. إيطاليا تتجاوز 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ«كورونا»

وفي إيطاليا، تجاوزت البلاد رسميا، أمس السبت، 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ«كورونا» مع تطعيم حوالي 10 ملايين شخص بالكامل، وحصل أكثر من 9.85 ملايين إيطالي على جرعتين من اللقاح، يمثلون 16.6% من السكان، كما حصل على ثلثي مجمل الجرعات إيطاليون تزيد أعمارهم على 60 عاما.

الصين تسجل حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا».. وصفر وفيات

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، إن البر الرئيسي سجل حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، امس السبت في مقاطعة «آنهوي» شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، ولم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس، كما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، أمس السبت.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 586335 حالة

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 27596 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 748 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للأصابات في البلاد إلى 32912150، فيما بلغ مجموع الوفيات 586335 حالة.

وتراجعت حالات الإصابة بـ«كورونا» في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى معدلات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 11 شهرا، ما أثار التفاؤل بأن حملات التطعيم تقضي على كل من الحالات الشديدة وكذا انتشار الفيروس.

ومع انخفاض حالات الإصابة وإيداع المستشفيات والوفيات بشكل مطرد هذا الأسبوع، استؤنفت الحياة إلى ما كانت عليه قبل الفيروس في الولايات المتحدة إلى حد بعيد، كما عاد العناق وتجمع الحشود التي لا ترتدي كمامات إلى «البيت الأبيض».

وسار موكب عبر مدينة موبايل الساحلية في ولاية ألاباما، حتى أن بعض الولايات التي التزمت بالقيود المتعلقة بـ«كورونا» تستعد للتخلي عنها، بينما حذر خبراء الصحة من أنه لم يتم تطعيم عدد كاف من الأمريكيين للقضاء على الفيروس تماما، ما يترك احتمال ظهور سلالات متحورة جديدة يمكن أن تزيد من تفشي الوباء.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتشجيع الأمريكيين المترددين على الحصول على اللقاح بكافة الطرق. وبعد تقديم الإدارة الأمريكية، تحفيزات كالدوناتس والبيرة في مواقع اللقاحات، وبعد تسهيلها على الموظفين الذهاب للحصول على التطعيم دون قلق على سير العمل، لجأت الإدارة إلى تطبيقات المواعدة لإقناع المترددين بالحصول على اللقاح.

وأعلنت إدارة بايدن، أمس الأول الجمعة، عن خطة جديدة لتشجيع المزيد من الناس على التطعيم، وهي دفع تطبيقات المواعدة الشعبية لتشجيع العزاب عن طريق إضافة خاصية تظهر حالة التطعيم وتسهل على من يكتب أنه حصل على اللقاح على الوصول إلى أكبر قدر من الوصول إلى العزاب الآخرين على التطبيق.

من جانبها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض» تدرس تقارير تفيد بأن عددا من المراهقين والشباب الذين تم تطعيمهم ضد «كورونا» عانوا من مشاكل بالقلب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع حصيلة وفيات البرازيل إلى 448208 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 76490 إصابة بـ«كورونا» و1899 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى16047439حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 448208 حالة وفاة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 2586 إصابة جديدة بـ«كورونا» و341 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2395330 حالة، فيما وصلت حصيلة، الوفيات إلى 221597 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

إفريقيا، أعلن «المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض»، عن تسجيل دول القارة 127923حالة وفاة بـ«كورونا»، موضحا في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في دول القارة بلغ 4741000 حالة.

60% من الهنود المصابين بـ «الفطر الأسود» تمت إزالة عيونهم أو إحداهما

وقالت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، إن 60% من الهنود ممن أصيبوا بـ «الفطر الأسود» على خلفية «كورونا» تمت إزالة عيونهم أو إحداهما، وأن عددهم يبلغ بضعة آلاف.

وتم تسجيل تفشي «الفطر الأسود» بين المتعافين من «كورونا» لأول مرة في 9 من شهر مايو الجاري من قبل الأطباء في ولاية «جوجارات» الهندية، فيما أشار صحفيون، إلى أن أكثر من 100 شخص أصيبوا بالفعل في الهند.

وأشارت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، إلى أن «الفطر الأسود» هو نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

وأوضح خبراء، أنه يجب اكتشاف العدوى بشكل مبكر لأنها عدوانية، وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، فيما قد يُضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وتشمل أعراض مرض «الفطر الأسود» في المرحلة الأولية سيلانا في الأنف أو خدرا خفيفا في الخدين أو تورما في العينين أو صداعا لذلك غالبا ما يؤجل المصابون زيارة الطبيب.