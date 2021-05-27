مكيف وروسي وvip.. المواعيد الكاملة للقطارات من القاهرة إلى أسوان والعكس

أعلنت هيئة السكة الحديد عن المواعيد الكاملة والرسمية وفقا لاخر تحديث لمختلف القطارات على الوجه البحري بين القاهرة وأسوان والعكس، بمختلف أنواعها المميز والمكيف والروسي وvip.

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

- قطار 81 مميز الساعة 4:30 فجرا، وذلك ابتداء من يوم 28 سوف يتم تحويله إلى عربات روسي.

- قطار رقم 2011 مكيف في الساعة 5:15 صباحا

- قطار رقم 981 vip في الساعة 5:30 ص

- قطار رقم 983 مكيف في الساعة 7:30 ص

- قطار رقم 163 روسي في الساعة 12:30 ظ

- قطار رقم 1013 روسي في الساعة 1:50 ظ

- قطار رقم 2013 مكيف في الساعة 2:30 ظ

- قطار رقم 2007 vip في الساعة 3:15 عصرا

- قطار رقم 2015 vip في الساعة 4:00 عصرا

- قطار رقم 1903 مكيف في الساعة 5:00 مساء

- قطار رقم 1015 روسي الساعة 5:30 مساء

- قطار رقم 2009 vip في الساعة 6:10 مساء

- قطار رقم 187 روسي في الساعة 6:30 م

- قطار رقم 1009 روسي في الساعة 7:20 م

- قطار رقم 997 مكيف في الساعة 8:45 م

- قطار رقم 89 مكيف في الساعة 9:05 م

- قطار رقم 989 مكيف في الساعة 11:00 م

- قطار رقم 1011 روسي في الساعة 11:20 م

- قطار رقم 91 مميز في الساعة 11:30 م

- قطار رقم 833 روسي في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل

مواعيد القطارات من القاهرة الى أسوان

- قطار رقم 980 vip في الساعة 8:00 صباحا

- قطار رقم 80 روسي في الساعة 8:30 ص

- قطار رقم 1004 روسي في الساعة 9:30 ص

- قطار رقم 2010 مكيف في الساعة 10:00 ص

- قطار رقم 982 مكيف في الساعة 12:00 ظهرا

- قطار رقم 164 روسي في الساعة 3:30 عصرا

- قطار رقم 2006 vip في الساعة 5:15 مساء

- قطار رقم 2012 مكيف في الساعة 5:30 مساء

- قطار رقم 188 روسي في الساعة 6:00 مساء

- قطار رقم 1014 روسي في الساعة 6:50 م

- قطار رقم 988 مكيف في الساعة 7:00 م

- قطار رقم 88 مكيف في الساعة 8:00 م

- قطار رقم 1012 روسي في الساعة 8:20 م

- قطار رقم 2004 vip في الساعة 9:00 م

- قطار رقم 996 مكيف في الساعة 10:00 م

- قطار رقم 90 مميز في الساعة 10:15 م

- قطار رقم 1008 روسي في الساعة 10:55 م

- قطار رقم 2008 vip في الساعة 11:05 م

- قطار رقم 1010 روسي في الساعة 12:05 بعد منتصف الليل

- قطار رقم 1902 مكيف في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل