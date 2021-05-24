وزير النقل: إيقاف تشغيل القطارات القديمة بداية من ديسمبر المقبل

تبدأ هيئة السكة الحديد، وقف تشغيل جميع القطارات القديمة العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مطلع ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه مع بداية العام الجديد 2022، ستكون جميع القطارات العاملة جديدة وحديثه، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحة أنه سيتم إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل بعض القطارات القديمة وتشغيلها بعد التحديث والبعض الآخر سيتم تخريده.

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، إن الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات، وزيادة الرحلات اليومية على الوجهين القبلي والبحري، والقضاء نهائياً على التأخيرات، موضحة أن تطوير منظومة الجر من عربات وجرارات سيعمل على إحداث طفرة كبيرة في السكة الحديد.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه سيتم وقف وتعديل رحلات 28 قطارا بالوجهين القبلي والبحرى خلال الفترة الحالية، لتنفيذ بعض مشروعات تطوير نظم كهربة الإشارات، على هذه الخطوط، لتقليل حوادث القطارات، موضحة أن الجميع يعمل داخل السكة الحديد، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لـ«الوطن»، أنه سيتم وقف جميع القطارات القديمة العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مطلع ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يومياً، منوهاً إلى أن الوزارة تسعى إلى نقل مليوني راكب يومياً مطلع 2024.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أن إجراء تحليل المخدرات على العاملين بالسكة الحديد، تتم بصورة دورية، خاصة سائقي القطارات ومساعديهم، لاستبعاد المدمنين والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المسافرين، وحركة سير القطارات، قائلا «إنّ وزارة النقل ستفصل أي سائق يقود القطار تحت تأثير المخدرات، ولن نسمح بوجود مدمنين في السكة الحديد، والوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات التطوير، لتقليل حوادث القطارات».

وقال الوزير في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ تقليل حوادث القطارات مهمتنا خلال المرحلة المقبلة، وسيتم ذلك عقب تنفيذ مشروعات التطوير، وتدريب سائقي القطارات، ومنع متعاطي المخدرات من العمل داخل منظومة السكة الحديد، كما سيتم وقف تشغيل القطارات القديمة عن العمل قريبا، ومع مطلع 2022 ستكون جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري جديدة وحديثة، حتى يشعر المواطن بتغيير الخدمة المقدمة له.