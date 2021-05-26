وزير الخارجية الأسبق: مصر أول المتبرعين لغزة.. ولم تتحرك لإرضاء أحد

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دائما تلعب دورا مهما في محاولة وقف أي صدامات، وبدأت في رعاية السلام وكذلك متابعة الوضع في غزة مع حماس حتى في ظل وجود حساسيات مع حماس، مبينا أن دور مصر لم يتغير إطلاقا، بالرغم من أن مصر منشغلة بقضايا كثيرة، منوها أنه ذكر سابقا أن بايدن سيتجاوز المناخ الانتخابي بعد 6 أشهر من توليه الحكم ليصل إلى مناخ المصلحة لأن أمريكا لا تستطيع تجاهل منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر كلما نشطت زاد تفاعلها في القضايا واهتم الآخرين بها.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن نشاط مصر هو موقف مصري وليس إرضاء لأحد، وقد نجحت مصر لأنها على اتصال بجميع الأطراف في فلسطين.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر انشغلت في قضايا كثيرة لذا ظن البعض أن ريادتها تراجعت ولكن عندما اشتعلت الأمور مصر تدخلت من ثاني يوم منذ إندلاع الغارات الإسرائيلية على غزة وكانت أول المتبرعين ومن بعدها تبرعت باقي الدول، وأول المتحدثين مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الموقف الأمريكي تأخر، و لم يفاجئ بالتحرك المصري لأن القضايا الإقليمية الطرف الرئيسي فيها هو الطرف الإقليمي «حتى إذا احتاج الموضوع لتحرك دولي، كما أن كل القضايا في الحرب والسلام في الشرق الأوسط مصر التي بدأتها خاصة في الصراع العربي الإسرائيلي، ومصر وجهت اقتراحات في ليبيا».