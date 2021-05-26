فايزة كمال.. البريئة التي بقيت في قلوب محبيها رغم الرحيل

رفضت فايزة كمال النجومية والثراء بالطرق الملتوية وعاشت كما يحلو لها دون أن تغويها شهوة المال أو يحيدها بريق الأضواء عن قناعاتها، وتمسكت باحترامها لنفسها وبتاريخ فني اجتهدت في أن لا يشوبه شائبة، فهي من رفضت أدوار سعى الكثير لاقتناصها بشتى الطرق، وتوقفت عن العمل عندما حاول أن يدفعها المنتجين لأدوار تختلف عن قيمها وقناعتها بدور الفن.

فايزة كمال.. الميلاد

ولدت فايزة كمال، في يوم 3 سبتمبر من عام 1960، في الكويت، وظلت بها 20 عاما، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لتبدأ أولى التحديات في مسارها الفني، إذ رفض والدها التحاقها بقسم التمثيل وأصر على دخولها قسم الديكور، إلا أنها تمسكت بحلمها وتدخل الفنان سعد أردش وأقنع والدها بجدوى التحاقها بقسم التمثيل.

التلميذة والأستاذ

لم تخيب فايزة كمال ظن أستاذها سعد أردش بها، ففي عامها الأول بالمعهد شاركت في مسلسل العدل والتفاح، أمام عبدالله غيث ومديحة كامل، ولاقت نجاحا ساعدها في المشاركة في أعمال أخرى رغم حداثة التحاقها بالفن آنذاك وصعوبة دورها في هذا المسلسل التاريخي.

توالت أعمال فايزة كمال، ولاقت الفنانة قبولا لدى المشاهد المصري والعربي، ولما لا وهي صاحبة الوجه الملائكي والموهبة التي اعترف بها الجميع، قدمت كمال خلال هذه الفترة العديد من الأعمال الناجحة منها، «المال والبنون، رأفت الهجان، لا إله إلا الله»، ومسرحية الملك هو الملك، وغيرها.

الملاك وإغواء الشيطان

بعدما سرقت فايزة كمال قلوب المشاهدين ولفتت أنظار المنتجين إليها، حاول منتج إغوائها بالمال، فعرض عليها شقة ومبلغ مالي ضخم مقابل خيانتها زوجها مراد منير، لكنها رفضت وأبت أن تحيد عن أخلاقها وإن كان الثمن حبها للفن.

يقول المخرج مراد منير عن هذه الواقعة على صفحته الشخصية على موقع التغريدات العالمي «تويتر»، إن منتج ثري عرض عليها مبلغا ماليا كبيرا وشقة فارهة مقابل أن تتنازل عن مبادئها وتخونه، لكنها رفضت وألقت بمفتاح الشقة في وجه المنتج فانتقم منها وطلب من زملائه المنتجين عدم الاستعانة بها، لكنها رغم التضييق عليها عاشت سعيدة، ولم تفرط في قناعاتها مقابل نجومية زائفة.

المبدأ لا يتجزأ مهما كان الثمن

تعد شخصية فريال فراويلة في مسلسل المال والبنون، من أبرز الشخصيات التي أدتها فايزة كمال، وكان للشخصية صدى لدى متابعي المسلسل وتعلق المشاهد بالفنانة فايزة ورغم ذلك لم تلتفت للشهرة والنجاح الذي حققته بسبب هذا الدور، وأصرت على أن تفرض قناعتها ورؤيتها ولم تخشى أن تفقده، وهو ما حدث بعد ذلك لتؤدي دورها الفنانة جيهان نصر.

الأزهر يوافق على تجسيد فايزة للسيدة نفيسة

يرفض الأزهر الشريف تجسيد الأنبياء وآل البيت حتى لا يقع المشاهد في اللغط بين التمثيل وشخصية الفنان، لكن عند ترشيح فايزة كمال لدور السيدة نفيسة في مسلسل عصر الأئمة وافق، ولم لا فهي صاحبة الوجه الملائكي والفنانة التي لم تتنازل لتحقيق انتشار أو شهرة أو مال.

الحب يجمع فايزة ومراد منير

تزوجت فايزة مرة واحدة طوال حياتها، وكان الطرف الآخر لهذه الزيجة هو المخرج مراد منير، الذي يصفها دائما في حواراته الصحفية أنها حب حياته، فهي من ملكت فؤاده وأنجبت له يوسف وليلى، وحول جدل إسلامه بسبب زواجه منها علق أن هذا غير صحيح إذ أنه أسلم قبل زواجه منها بحوالي 15 عاما.

مرض وأمنية أخيرة

تعرضت فايزة لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى مستشفى قصر العيني وأجرت تحاليل وأشعة كشفت عن إصابتها بسرطان الكبد، وأودعت غرفة العناية المركزة بالمستشفى، قال مراد منير في لقاء تليفزيوني مع قناة «تن» الفضائية، إن فايزة وهي على فراش الموت هاتفت المطرب محمد منير، وطلبت منه أن يزورها بالمستشفى، في طلب أخير لها، لكن منير لم يذهب إليها آنذاك.

وفارقت فايزة كمال دنيانا في مثل هذا اليوم 26 مايو من عام 2014، لتستقر صاحبة الوجه الملائكي في قلوب وعقول محبيها.