علي ربيع يحتفل بزفاف شقيقته بحضور نجوم الفن «صور»

احتفل الفنان على ربيع بزفاف شقيقته «روان»، على أحمد عمرو في فندق هيلتون دريم، بحضور عدد كبير من نجوم مسرح مصر، منهم «أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، وكريم عفيفى»، وإبرام ومصطفى بسيط وتوب وسليمان عيد، والمخرج وائل إحسان وحامد شرب وحسام داغر، وكريم فهمي، وويزو، ومحمد أنور وأحمد الشامي، وأحيى حفل الزفاف المطربان الشعبيان رضا البحراوي ومحمود الليثي.

مسلسل «أحسن أب»

وشارك علي ربيع في السباق الرمضاني بالمسلسل الكوميدي «أحسن أب»، الذي ينتمي لمسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وخالد عليش وهاجر أحمد وعماد رشاد وهشام إسماعيل وأحمد فتحي وأحمد الشامي، من تأليف أحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وعرضته قناة الحياة الفضائية، في الساعة السادسة والنصف مساء.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب المحتال «مختار» الذي يحاول جني ثروة كبيرة، عبر مواقف فاشلة، ويتمنى الخلاص من والده البخيل، ليصطدم بالصدفة بمسابقة «أحسن أب»، التي تصل قيمة جائزتها 300 ألف دولار، ليسعى إلى سرقتها، بمساعدة صديقه شفيق، والطفل المتسول زيكا، ما يورطه في الكثير من المواقف الكوميدية.

ولاقى المسلسل مشاهدات عالية بين أنواع المسلسلات الكوميدية خلال السباق الرمضاني؛ خاصة أن السباب كان يشارك فيه عدد قليل من المسلسلات الكوميدية، مقارنة بالشهر ذاته في السنوات الماضية.