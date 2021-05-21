علي ربيع عن وفاة الفنان سمير غانم: «حسيت أن أبويا مات تاني النهاردة»

قال الفنان علي ربيع، إنه منذ صباح يوم الخميس، كان يشعر بانقباض في قلبه حتى وصله خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، «أبويا توفي السنة اللي فاتت وحسيت أن أبويا مات تاني النهاردة».

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ظهر مع الفنان سمير غانم في مسلسل «لهفة»، وكان معه بشكل دائم طيلة 3 أشهر في مكان التصوير، وحدث بينهما الكثير من المكالمات الهاتفية، «ربنا يرحمه على قدر ما أسعد البشرية وبيفرح الناس طول حياته، ربنا يرحمه ويسعده على قد ما أسعد البشر».

معتز التوني: «كنت بحبه من قلبي ويارب يكون أسعد لياليه النهاردة»

وعلى صعيد متواصل، قدم المخرج معتز التوني، واجب العزاء في وفاة الفنان سمير غانم، مؤكدا أنه كان له عظيم الشرف في ظهوره مع الفنان الراحل في إعلانه الأخير، كما اشترك معه في إخراج مسلسل «لهفة» الأخير، قائلا: «ربنا يصبر بناته ومدام دلال ويقومها بألف سلامة، وأنا كنت بحبه من قلبي ويارب يكون أسعد لياليه النهاردة».

وأكد «التوني»، أنه في إحدى المرات طلب منه أن يقول أحد الإفيهات الخاصة به وحينها صدم بطلبه هذا، «قولتله ده شرف ليا، وفي أي قعدة عمره ما بيغلط في حد ودايما بيقول كل حاجة كويسة في كل شخص».

وتابع: «خسرنا إنسان محترم وطيب وراجل بيفهم في الضحك وكانت قعدته جميلة وهو بني أدم ميتعوضش، وكنت بحسه راجل صالح وجواه خير، وآخر مرة قولتله نتقابل في الصيف اللي جاي، قالي ياتري مين يعيش، وكان خايف من كورونا، وربنا يرحمه كان أستاذ كبير ومهما قولنا عليه مش هنوفيه حقه».