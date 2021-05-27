عاجل.. العثور على جثة رجل خمسيني مقتولا داخل منزله في الفيوم

جثة خمسيني ملقاة على الأرض في منتصف منزله بقرية فيديمين، التابعة لمركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، لقي مصرعه إثر إصابته بجرح متهتك بالرأس من الجانب الأيمن، إثر ضربه على رأسه بآلة حادة؛ إذ فوجئت أسرته خلال عودتهم للمنزل بوجوده غارقا في دماءه وسط المنزل.

أصبحت هذه الواقعة حديث أهالي قرية فيديمين بالكامل؛ إذ يتسائل كل منهم بأي ذنب قُتل؟ ومن قتله؟ ولماذا؟، ذلك الأمر الذي أثار الذعر بين أهالي القرية خوفا من أن يكون قد قتل بغرض السرقة.

إخطار الشرطة بالعثور على جثة خمسيني مقتولا

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز شرطة سنهور، من أحد الأهالي يفيد عثورهم على رمضان عمر موسى، 50 عاما، جثة هامدة غارقة في الدماء، إثر إصابته بجرح قطعي بالرأس نتيجة ضربه بآله حادة.

أمن الفيوم يعاين جثة خمسيني عثر عليه مقتولاً

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة سنهور إلى مكان العثور على جثة الخمسيني، وجرى مناظرة الجثة ومعاينة مكان الحادث، ورفع البصمات بمحيط الجثة، وفرض كردونا أمنيا حول مكان الواقعة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم

وحضرت سيارة الإسعاف على الفور ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة ووقتها.

تشكيل فريق بحث لحل لغز مقتل رجل خمسيني

وشكّلت مديرية أمن الفيوم، فريق بحث برئاسة اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، وبمعاونة ضباط مباحث مركز شرطة سنهور، لكشف لغز الواقعة، ومعرفة القاتل وسبب ارتكاب الجريمة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.