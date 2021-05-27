«ليه يا هرم».. قصة فيلم وحيد ألفه المخرج عمر عبدالعزيز

يعد المخرج عمر عبدالعزيز، واحدًا من أهم المخرجين في السينما المصرية، قدم خلال مشواره السينمائي عددا من الأفلام مع كبار الفنانين، ومع بداية الألفية الجديدة اتجه إلى إخراج المسلسلات التلفزيونية، لكنه لم يترك السينما، وقدم آخر أفلامه «فرحان ملازم أدم»، عام 2005.

ولد المخرج عمر عبد العزيز في مثل هذا اليوم 27 مايو، وهو شقيق المخرج محمد عبدالعزيز، الذي بدأ معه مشواره الفني كمساعد مخرج لينطلق الأول بعد ذلك في إخراج عددا من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا، وكان فترة لمعانه في ثمانينيات القرن الماضي.

ومن أشهر الأفلام التي قدمها المخرج عمر عبد العزيز: «يارب ولد، القفل، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، المجنونة، هنا القاهرة، الرجل الذي عطس، فرحان ملازم أدم»، وغيرها، وعلى مستوى المسلسلات التلفزيونية قدم «حروف النصب، أحلام مؤجلة، كلام نسوان».

ليه يا هرم.. التجربة الوحيدة له في التأليف

في عام 1993 كان للمخرج عمر عبد العزيز تجربة جديدة ومختلفة حينما كتب وأخرج فيلم «ليه يا هرم»، وشاركه في كتابة الحوار للفيلم محمد أشرف القرشي، وفي كتابة السيناريو رفيق الصبان.

وتدور أحداث الفيلم في نزلة السمان بمنطقة الهرم، حينما يعود رضوان من أمريكا لكي يقنع أبيه ذو النفوذ بمشروع لإزالة مساكن المنطقة، وبناء مدينة على الطراز الفرعوني، ويبدأون في التنفيذ، في حين أن هدفه الحقيقي هو التنقيب عن البترول، مع مستثمرين أمريكان يهدف إلى هدم الهرم، وتستمر أحداث الفيلم.

ضم فيلم «ليه يا هرم» مجموعة من كبار الفنانين على رأسهم الفنان فريد شوقي، صلاح السعدني، مرفت أمين، محمد منير، رانيا فريد شوقي، عمرو عبد الجليل وجيهان فاضل.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمها المخرج عمر عبدالعزيز، مسلسل «أهل الهوى» عام 2013، والذي تناول حياة الشاعر الكبير بيرم التونسي، بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.