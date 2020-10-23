صورة بالعافية.. تفاصيل أحدث ظهور لـ صلاح السعدني في عيد ميلاده

حالة من الاشتياقٌ والحنين، يعيشها مُحبو الفنان صلاح السعدني، لـ"العمدة"، لاسيما وأنه بعيد عن الأضواء منذ 7 أعوام تقريبًا، فقد اختفى عن المشهد منذ مسلسله الأخير "القاصرات"، حيث اكتفى بالبقاء في أحضان أسرته، لتقتصر حياته في السنوات الأخيرة على الاستمتاع بوقته مع أحفاده والقراءة.

ويحتفل صلاح السعدني بعيد ميلاده السابع والسبعين، اليوم الجمعة، وكانت أولى التهاني التي تلقاها من نجله الفنان أحمد السعدني، إذ نشر الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لوالده في أحداث ظهور له، وهو يتصفح إحدى المجلات داخل حديقة منزله، مُعلقًا عليها بقوله: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة ربنا يخليك لينا يا عمدة".

قطاع كبير من الجمهور اعتقد أن ظهور أحمد السعدني، برفقة والده في الصورة، هو الظهور الأحدث له، وقد التقطت صباح اليوم أو ربما قبل أيام قليلة.

وحقيقة الأمر أن أحمد السعدني لم ينشر أي صورة حديثة لوالده، فيما عاود نشر صورة والده، التي سبق ونشرها في سبتمبر 2018، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها آنذاك: "أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير.. بس أنا صورته بالعافية"، متابعًا: "قلت له أنت واحش ناس كتير عايزين يتطمنوا عليك.. صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا مُعتبر بس كله بيعدي.. صباح الفل".

ويعتبر مسلسل "أرابيسك" علامة فارقة في التاريخ الفني لصلاح السعدني، الذي جمع بين توليفة العمل الجاد والشخصية الفكاهية المفعمة.

وفي التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات عن مسلسل "أرابيسك":

- أسامة أنور عكاشة استمد فكرته عام 1994 من التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، وطرح من خلال أحداثه سؤال الانتماء والهوية العربية، ورفض الثقافات الدخيلة، والتأكيد على الوحدة والتآخي بين شعوب المنطقة، والانحياز لتراث الأمة الفكري والحضاري، والعمل من إخراج جمال عبد الحميد.

- كان دور "حسن أرابيسك" فى البداية مكتوبا للفنان عادل إمام، ولكن أسامة أنور عكاشة رفض إجراء تعديلات على الشخصية، واعتذر الزعيم عن العمل، إلى أن جرى ترشيح صلاح السعدني وأجاد الدور.

- الشخصية الأساسية وهي "حسن أرابيسك" الذي أجاد صناعة الأرابيسك، يجمع ما بين الطابع الجاد والحس الفكاهي ويعرف بالرجولة والشهامة، حيث تجده يقف بجوار أهالي الحي حتى لو تسبب ذلك في مشاكل كثيرة له.

- قصة حب "حسن" و"توحيدة" صنعت ثنائيا عاش لمدة سنوات في تاريخ الدراما.

- كتب كلمات الأغاني الشاعر الكبير سيد حجاب، وقام بتلحينها الموسيقار عمار الشريعي.

مسلسل "أرابيسك.. أيام حسن النعماني" ضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هالة صدقي، هشام سليم، سهير المرشدي، لوسي، حسن حسني، كرم مطاوع ولطفي لبيب.