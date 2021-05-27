سعد لمجرد يحتفل بحذف «إنساي» من «يوتيوب»: خلافات مالية مع محمد رمضان

احتفل المغني سعد لمجرد، أمس الأربعاء، بحذف أغنية محمد رمضان «إنساي»، والتي شاركه بالغناء فيها، من على «يوتيوب»، وذلك من خلال مجموعة صور نشرها على حسابه الخاص بـ«إنستجرام» بعد لحظات من الحذف.

ويأتي هذا الاحتفال بعد نشر «لمجرد» مجموعة صور على صفحته في «إنستجرام» بمناسبة اقترابه من مليار مشاهدة لكليب «انت معلم»، ليكون الأول عربيًا بتحقيق نسبة المشاهدات.

«يوتيوب» يحذف الأغنية بناء على طلب سعد لمجرد

وحذف موقع «يوتيوب»، أغنية «إنساي»، والتي تعد إحدى أشهر أغنيات محمد رمضان، والتي قدمها بالاشتراك مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

وأعلنت إدارة الموقع، أن حذف الأغنية، يأتي بناء على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد، بعد خلاف بينه وبين محمد رمضان حول عائدات الأغنية.

وصرح مصدر مقرب من «لمجرد»، أن محمد رمضان رفض دفع عائدات مشاهدات فيديو كليب «إنساي» على يوتوب لـ«لمجرد»، رغم مرور عامين على طرح الأغنية، كما تجاهل بنود العقد الموقع بين الطرفين، والذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة من أرباح مشاهدات الكليب على منصة «يوتيوب».

وكشف المصدر عن أن إدارة أعمال الفنان المغربي تواصلت بشكل ودي مع إدارة أعمال محمد رمضان، لكنه رفض احترام بنود العقد، وبناء عليه، قرر التقدم بطلب لـ«يوتيوب» لحذف فيديو كليب «إنساي»، بالتشاور مع المحامي المصري الذي ينوب عن المغني سعد لمجرد، بحسب «سبوتنيك».

يذكر أن في ينايرالماضي، علّق محمد رمضان، على ما وصفه بـ«شائعة اشتعال الخلافات بينه وبين صديقه النجم المغربي سعد لمجرد»، عقب نجاح أغنيتهما المشتركة «إنساي»، وأعاد حينها محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، نشر تصريحات سعد لمجرد من برنامج «insider بالعربي»، وعلق عليها، قائلًا: «الشائعات والفتنة لا دين لها.. في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد».

وكان الفنان المغربي، سعد لمجرد، نفى هذه الأنباء التي رفض الرد عليها مسبقًا، مؤكدًا احترامه لفن محمد رمضان ووصفه بـ«وحش الشاشة» واحترامه لفكره وفنه الذي يراه ناجحا بدليل نجاح الدويتو الذي جمعهما معا في أغنية «إنساي».