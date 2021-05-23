حورية فرغلي: قدمت عملين بدون أجر من أجل محمد رمضان.. ورفض مقابلتي

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن الفنان محمد رمضان طّلب منها المشاركة في بطولة فيلمي «عبده موتة» و«قلب الأسد»، وقامت بعمل الفيلمين بدون مقابل من أجل محمد رمضان، ورغم ذلك لم يسأل عنها أثناء مرضها، موضحة أنها كانت تقوم بتصوير مسلسل، وبالصدفة كان محمد رمضان يقوم بتصوير عمل فني بجوارها، وذهبت إليه لتسلم عليه، ولكنه رفض يقابلها، بحسب قولها: «أنا مش زعلانة منه كفاية اللي هو فيه».

وأضافت «فرغلي»، خلال حوارها في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»، أنها كانت وحيدة خلال فترة مرضها، ولم يسأل عنها سوى أشخاص معدودين، حتى أقاربها لم يسألوا عليها، موضحة أن «الفنانة أمينة خليل بنت خالتي، لكنها لم تسأل عني في محنتي وحتى والدتها لم تكلم ماما تطمئن عليا»، مضيفة «مفيش بنا خلافات بس لقائنا فيه برود»، مؤكدة أن كل من كان بجوارها تخلى عنها وتليفونها أصبح لا يرن، وتخلى عنها كل أصدقائها.

وأوضحت أن هناك قائمة مشاهير لا يعرفونها ولم يشاركوها في عمل فني لكن اتصلوا بها، وهم شريف منير وإيمان الحصري ونبيلة عبيد، موضحة أنها لم تُدعَ إلى أى مناسبة فى الوسط الفنى، سواء أعياد ميلاد أو مهرجانات، منذ بدأت مشوارها الفنى، «أعتقد ذلك لأننى لست من محبى الشلل فى الوسط، وأن طريقتى لا تعجبهم عادة، فأنا لى ضوابط معينة تحكمنى، فلا أستطيع أن أتأخر خارج المنزل».

واستطردت: «ذهبت لدكتور نفسي فى أمريكا، وكنت أدعو الله أن أموت وكنت أسأل نفسي (أنا عايشة ليه) فبعد وفاة خطيبى الذى كان حب عمرى، ومن بعده والدي، تزوجت لمدة ثلاثة أشهر بناء على رغبة والدتى، ثم انفصلت، واتخطبت بعدها، ولكن فسخ الخطوبة، بعدما شاهد مشهد الكمبيوتر فى فيلم كلمنى شكرا».