الولايات المتحدة توافق على دواء بريطاني أمريكي جديد لعلاج كورونا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إف دي إيه، الموافقة على الاستخدام الطارئ لعقار الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا جلاكسو سميثكلاين البريطانية وفير بيو تكنولوجي، الأمريكية، ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحًا للعقار من أجل استخدامه في حالات الطوارئ لعلاج العدوى الخفيفة إلى المعتدلة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا ومن هم اكثر من ذلك.

وقالت هيئة تنظيم الصحة في الولايات المتحدة إن عقار الأجسام المضادة الجديد، سوتروفيماب، لن يتم التصيح باستخدامه بالنسبة للمرضى الذين قد يضطرون إلى دخول المستشفى بسبب العدوى الشديدة لفيروس كورونا أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين.

وينتمي عقار سوتروفيماب إلى فئة من العقاقير تسمى عقاقير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ، وهي نوع خاص من الجزئيات البروتينية يتم إنتاجه في المعمل، وتعد مثل أجسام مضادة صناعية، وتستطيع تلك الأجسام المضادة في الدم إبطال مفعول البكتيريا والفيروسات عن طريق الالتصاق بما يسمى علميا بمستضادتها، وتكون تلك الأجسام المضادة موجودة في الدم، وتتفاعل مع كثير من المستضدات؛ وبالتالي تعمل بمثابة خط دفاع أمامي للجسم ضد المرض، وهنالك أنواع أخرى من تلك المضادات وحيدة النسيلة، تنتجها، بصورة طبيعية، أجهزة المناعة في الإنسان والحيوان، عندما تهاجم البكتيريا والفيروسات الجسم وتقوم بمحاربة أي عدوى.

وقالت شركتي جلاكسو سميثكلاين وفير بيو تكنولوجي إن العلاج بالأجسام المضادة سيكون متاحًا لمرضى فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة ، وأضافا أنهما يخططان لتقديم طلب تسويقي إلى إدارة الغذاء والدواء في النصف الثاني من عام 2021.

يذكر أنه جرى ترخيص علاجات خاصة مماثلة لفيروس كورونا شركتي ريجينيرون، وإيلي ليلي، للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدةن كما دعمت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي استخدام سوتروفيماب لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين كانوا معرضين لخطر الإصابة بعدوى شديد ولا يحتاجون إلى أكسجين إضافي بعكس الاشتراطات الأمريكية الأكثر تشددا.