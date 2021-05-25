الهند تستعين بـ«دواء ترامب» لعلاج كورونا

قالت وكالة «إيه إن آي» الهندية، إن شركة «لاروش» السويسرية للأدوية، أطلقت دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد في الهند.

وتم إطلاق الدواء الذي اسمته وسائل الإعلام الهندية بـ«كوكتيل روش للأجسام المضادة» في الهند بسعر يصل لنحو 821 دولار للجرعة، وكان الدواء قد احتل عناوين الصحف العام الماضي عندما وصف لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأعلنت شركات الأدوية الكبرى «روش إنديا وسيبلا الهندية»، عن إطلاق كوكتيل الأجسام المضادة لعلاج حالات الإصابة من فيروس كورونا المستجد الخفيفة إلى المعتدلة لدى المرضى المعرضين لخطر كبير.

وتابع تقرير الوكالة: «أن الدفعة الأولى من كوكتيل الأجسام المضادة، والتي تشمل عقاري «كازيريفيماب، وإيمديفيماب»، متاحة الآن في الهند بينما ستتوفر الدفعة الثانية بحلول منتصف الشهر المقبل».

وقالت الشركتين في بيان مشترك: إنه يمكن أن يستفيد حوالي 200 ألف مريض لأن كل دفعة من العبوات البالغ عددها 100 ألف والتي ستكون متاحة في الهند تقدم العلاج لمريضين، مضيفا «أنه سيتم توزيع المنتج من خلال الاستفادة من نقاط التوزيع في جميع أنحاء البلاد».

يذكر أن سيفيرين شفان، الرئيس التنفيذي لشركة روش للأدوية، اعترض بشدة فى وقت سابق، وحذر من أن التنازل عن براءات اختراع اللقاح، سيكون بمثابة كارثة مماثلة لتأميم شركات صناعة الأدوية في دول مثل ألمانيا الشرقية السابقة، مؤكدا أن قرار الإدارة الأمريكية الداعي إلى التخلي عن براءات اختراع مملوكة لشركات الأدوية في محاولة لتعزيز إنتاج اللقاح سيكون له نتائج عكسية ولن يحل مشكلة نقص الإمدادات.

بينما تم إطلاق لقاح «سبوتنيك 5» الروسي في الهند من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية الهندية «باناسيا بيوتيك»، التي من المقرر أن تقوم بإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي سنويًا.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي و«باناسيا بيوتيك» في بيان: إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الكامل للقاح هذا الصيف.