أسعار السجائر الجديدة 2021 تدخل حيز التنفيذ أول يوليو: زيادة سنوية

من المنتظر أن تدخل الرسوم الجديدة الخاصة بالتأمين الصحي، والمفروضة على منتجات السجائر والتبغ بحلول يوليو المقبل، أي بعد ما يقرب من 33 يومًا.

وبداية من أول السنة المالية الجديدة ستبدأ وزارة المالية في تحصيل 25 قرشا إضافية عن كل علبة سجائر لصالح قانون التأمين الصحي، ما ينذر برفع أسعار السجائر الجديدة اعتباراً من يوليو.

أسعار السجائر الجديدة

وينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أننا سكون أمام أسعار السجائر الجديدة في هذا التاريخ.

زيادة الأسعار قريباً

وبحسب ما قاله مصدر مسئول بإحدى شركات السجائر، لـ«الوطن»، فإن الشركات العاملة في مصر تستعد لزيادة الرسوم المحصلة لصالح تمويل التأمين الصحي، وهي الزيادة التي ستطبق على السجائر بأنواعها سواء محلية أو أجنبية.

وأكد المصدر أن هذا التحصيل يتم بشكل تلقائي مع كل حلول موعد التحصيل، وأنه لا علاقة بالضرائب المفروضة على السجائر ويتم تطبيقها بداية كل سنة مالية.

ضرائب جديدة على السجائر

ويعد قطاع السجائر والتبغ أحد أبرز الموارد الضريبية لصالح الخزانة العامة، وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على التبغ والسجائر بزيادة قيمتها 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو المقبل، وكشف البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، أنَّ وزارة المالية تسعى لجمع 79 مليار جنيها من خلال ضرائب السجائر والتبغ، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بفارق 4.2 مليار جنيه. وبحسب البيان المالي، فإن وزارة المالية، تتوقع أنَّ تصل قيمة ما سيتمّ تحصيله فعليا بنهاية العام المالي الحالي إلى 72.4 مليار جنيه.

أسعار السجائر اليوم

فيما يلي أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة التي طرأت على بعض من الأصناف قبل أسابيع:

- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 16.50 جنيهً.

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17 جنيهًا.

- أسعار السجائر بوسطن/بلمونت 17.50 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض - ألوان» 18 جنيهًا.

- أسعار السجائر مونديال «أحمر - أزرق - سلفر - مينتول» 18.50 جنيه.

- أسعار السجائر سوبر 19 جنيهًا.

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيهًا.

- أسعار السجائر مارلبورو بأنواعها 44 جنيهًا.

- أسعار السجائر ميريت بأنواعها 48 جنيهًا.

- أسعار السجائر «إل إم» بأنواعها 33 جنيهًا.

- MARLBORO CRAFTED مبلغ 36 جنيهًا.

- أسعار السجائر دانهيل 44 جنيهًا.

- أسعار السجائر كِنت 38 جنيهًا.

- أسعار السجائر روثمانز 32 جنيهًا.

- أسعار السجائر لاكي ستريك 32 جنيها.

- أسعار السجائر بال مال 27 جنيها.

- أسعار السجائر كاميل 37 جنيها.

أسعار السجائر وينستون 30 جنيها.

أسعار السجائر إل دي 27 جنيهًا.