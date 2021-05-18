بالأرقام.. رسوم على السجائر وتراخيص السيارات لتمويل التأمين الصحي

تمويل هائل يحتاجه التأمين الصحي الشامل، لتغطية الأعداد الضخمة من المواطنين المقرر أن يكونوا تحت مظلته، حيث من المستهدف أن يغطي النظام الخدمات الصحية لـ100 مليون مصري، وبالتالي يحتاج لأكثر من مصدر لدعمه وهو ما نظمه قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، لدعم موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال 9 موارد، بينها بند به مصادر متنوعة قد تصادف عدد كبير من المواطنين يوميا، منها علب السجائر أو عند تجديد الرخصة أو المرور بطرق تدفع رسوم لمرورها حيث تدفع رسوما إجبارية يستفيد بها كل مواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

وتنص المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أولا: حصة المؤمن عليهم والمعالين.

ثانيا: حصة أصحاب الأعمال.

ثالثا: المساهمات، وهي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة، ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وذوو الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

رابعا: عائد استثمار أموال الهيئة.

خامسا: قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة نسبة (5%) من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم.

سادسا: مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.

سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ثامنا: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

رسوم لتمويل التأمين الصحي الشامل

أما البند التاسع فشمل مصادر أخرى للتمويل، منها رسوم على التبغ والسجائر والطرق وتراخيص السيارات، والتي جاءت كالتالي:

1- 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا.

2- (10%) من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.

3- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل هذه الرسوم.

4- (20) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

5- (50) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لتر.

6- (150) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 1.6 لترا وأقل من 2 لتر.

7- (300) جنيه عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 2 لتر أو أكثر.

8- مبلغ يتراوح من (1000) إلى (15000) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9- (1000) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

10- مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

11- (50%) من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، والصادرة بقراري وزير الصحة رقمي 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002

12- طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطلبات التي يتم إعفاؤها من لصق هذا الطابع.