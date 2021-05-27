خطوات ترخيص السيارة عند شرائها بالتقسيط من البنك

عند شراء سيارة بنظام التقسيط، فإن إجراءات ترخيصها تختلف عن إجراءات ترخيص السيارة بدفع ثمنها بالكامل «كاش»، فالأخيرة تستطيع ترخيصها لمدة 3 سنوات، وليس لها حظر بيع، بخلاف الأولى التي يتدخل البنك في تحديد سنوات الترخيص ووضع حظر بيعها عليها.

«الوطن» تستعرض خطوات ترخيص السيارة الجديدة بالتقسيط من البنك الذي يحظر بيعها طوال سنوات التقسيط حتى يتم سدادها ويحدد مدة التراخيص وهي 12 شهرًا يتم تجديدها بشكل سنوي.

1- بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

2- مستند الملكية عقد شراء السيارة من الوكيل.

3- خطاب الإفراج الجمركي في حالة السيارة الواردة من الخارج.

4- ملف استخراج رخصة جديدة.

5- فحص مهندس من المرور التابع له محل سكن طالب الترخيص «مالك السيارة» السيارة.

6- رفع أرقام الشاسية والمحرك «رفع البصمة» الخاص بالسيارة ومطابقة الأرقام بالأرقام الواردة بمستند المكلي.

7- يجرى رفع البصمة على نموذج الفحص الخاص بذلك الموجود بملف الترخيص للمرة الأولى.

8- شراء طفاية حريق مطابقة للمواصفات وحقيبة إسعافات ومثلث عاكس وقمع مروري.

9 - بعد دفع التأمين الإجباري يتم الذهاب بكل الأوراق السابقة من فحص فني ووثيقة تأمين اجباري وأوراق إثبات الملكية والإفراج إلى شباك ترخيص السيارات داخل نفس نقطة المرور.

10 - تقدير الضريبة السنوية والرسوم ودفعها عن كل سنة ترخيص حتى ثلاث سنوات.

رسوم تراخيص السيارة

تختلف رسوم تجديد رخصة السيارة بحسب السعة اللترية لمحرك الموتور، وهي مقسمة كالآتي:

- ذات السعة أعلى من 1030 سي سي، وأقل من 1330 سي سي حوالي 225 جنيهًا مصريًا عن العام الواحد.

- من 1330 سي سي ولا تجاوز سعتها 1630 سي سي تقدر الرسوم بنحو 750 جنيهًا مصريًا عن العام الواحد.

- الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للعام الواحد.

- السعة اللترية أكثر من 2030 سي سي، تقدر رسوم تجديد رخصتها بحوالي 2.5% من قيمة السيارة.