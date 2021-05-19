تعرف على الرسوم الجديدة لاستخراج رخصة قيادة سيارة 2021

يبحث الكثيرون عبر محرك العالمي «جوجل» عن رسوم وخطوات الحصول على رخصة قيادة سيارة 2021 ورخصة السيارة، وذلك وفقًا لقانون المرور الجديد.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، رسوم وخطوات استخراج رخصة قيادة ورخصة السيارة طبقا للشروط الجديدة التي حددها قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في شهر مارس الماضي.

الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2021

وللحصول على رخصة القيادة، يجب دفع الرسوم الآتية:

- رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم ويقدر بـ285 جنيها.

- رسم الضريبة وهو 615 جنيها، ويشمل رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة.

- نموذج رقم 256 لطلب الرخصة وهو 6.5 جنيه.

- نموذج اختبار إشارات وسعره 10 جنيهات.

- ملف وحافظة لرخصة القيادة بحوالي 35 جنيها.

- 6 طابع شرطة بسعر 15 جنيها.

- استمارة بيانات وسعرها 105 جنيهات.

شروط الحصول على رخصة القيادة

ووضعت الهيئة العامة للمرور عدة شروط للحصول على رخصة القيادة تتمثل في الآتي:

- ألا تقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- يشترط ألا يكون المتقدم صادرا ضده أي أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور.

- تقديم تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة قبل تسليمه رخصة القيادة.

- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة، طبيب رمد.

- سداد الرسوم المقررة قانونًا.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة القيادة

- تقديم طلب على النموذج المعد لذلك لقسم المرور المختص.

- تقديم إثبات الشخصية ومحل الإقامة.

- تقديم الرخصة المنتهية حال وجودها.

- شهادة المخالفات.

إجراءات الحصول على رخصة قيادة

الخطوة الأولي: تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المُعد لذلك.

الخطوة الثانية: إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

الخطوة الثالثة: إجراء اختبار عملي في القيادة.

الخطوة الرابعة: إصدار الرخصة لمقدم الطلب.