عمرها 101 سنة..تعافي معمرة من فيروس كورونا بعزل كفر الدوار

حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، لمسنة تجاوزت مائة عام، سجلها مستشفى عزل كفر بالبحيرة، لتخالف آراء الأطباء الذين أشاروا إلى أن كورونا يهاجم كبار السن ويتسبب في وفاتهم، وهو ما أثبتت عكسه النتائج الطبية بمستشفى عزل كفر الدوار خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تعافى منذ أسابيع 4 معمرين تراوحت أعمارهم ما بين 80 إلى 90 عاما، وكانت الحالة الأخيرة لسيدة بلغت 101 سنة .

من رحم المعاناة يولد الأمل، يمكن لهذه العبارة أن تلخص ما حدث في مستشفى عزل كفر الدوار، حيث ازداد التمسك بالأمل إلى آخر لحظه مع كبار السن، وبالرغم من كل ما يقال عن أن فيروس كورونا الجديد يؤثر أكثر في كبار السن، وأن معظم الوفيات الناجمة عنه بين المتقدمين في العمر، أثبتت الوقائع أن هذه الأقوال ليست صحيحة.

وشهد مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، حالة من السعادة بين طاقم الأطباء والتمريض، لتعافي سيدة مسنة تبلغ من العمر101 سنة، من فيروس كورونا المستجد، عقب احتجازها داخل المستشفى لتلقي بروتوكول وزارة الصحة الخاص بمصابي فيروس كورونا، وتلقى الرعاية الطبية الكاملة والدعم النفسي.

وقال الدكتور عمرو دويدار، المشرف العام على عزل كفر الدوار، إن المصابة كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ونقص في الأكسجين وألم شديد في الجسم، وبفضل الله تم خروجها من المستشفى بعد تحسن واستقرار حالتها الصحية.

وأضاف: «رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة جائحة كورونا، فجهزت المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال المصابين، ومنها مستشفى عزل كفر الدوار التي تستقبل عشرات المصابين، وتعافى بداخلها كثيرون، ونحن نعمل بداخلها دون ملل أو اعتراض، ونعتبر كل مريض يصل إلينا أحد أفراد أسرتنا، فاستطعنا أن نخلق جو من المحبة والترابط، وهو ما انعكس على الحالة النفسية للمرضى».