تقرير دولي: سمك البلطي المصري خالي من التلوث

قال الدكتور أحمد نصر الله، القائم بأعمال مدير المركز الدولي للأسماك في مصر، إنه تم اختيار عينات بلطي بطريقة عشوائية من أسواق الأسماك المختلفة وبعض المزارع، وإرسال العينات لتحليلها في معامل وزارة الزراعة، وأكدت النتائج أن العينة خالية من أي عناصر ثقيلة أو سامة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلو البلطي المصري من أي متبقيات للمبيدات، وفقا لتقرير دولي شاركت فيه جهات بحثية أوروبية بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك، لافتا إلى أن مصر حريصة على إنتاج غذائي آمن وتأتي الأسماك في مقدمتها باعتبارها البروتين الأرخص والتي يقبل عليه المستهلك المصري بشكل كبير.

وأضاف أن المركز الدولي للأسماك يسعى إلى تحسين سلالات البلطي المصرية بشكل دائم ونشر السلالات الجديدة في المزارع، وذلك لمساعدة صغار المربين على تربية سلالات قادرة على مواجهة أمراض الأسماك المختلفة وإعطاء إنتاجية مرتفعة في نفس الوقت، لافتا إلى قيام المركز بنشاط كبير في التدريب الحقلي لمزارعي الأسماك من خلال مشاريع تنموية ممولة من المعونة السويسرية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 6000 مربي ومنتج في الفترة من عام 2013 إلى عام 2018.

مصر في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج البلطي بعد الصين وإندونسيا

وأكد أن مصر تشتهر بإنتاج أسماك البلطي، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وإندونيسيا، وأسماك البلطي موطنها الأصلي في نهر النيل، ومصر لديها ميزة نسبية في الإنتاج، لافتا إلى اقتراب مصر من تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفتح أسواق للتصدير في دول الخليج وأوروبا، متوقعا أن تحقق المشروعات القومية الكبرى التي تم افتتاحها نقلة نوعية في إنتاج البروتين السمكي، والتصدير من أنواع الأسماك عالية القيمة الغذائية مثل الدنيس والقاروص والجمبري.

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع هيئة الثروة السمكية لإنشاء وحدتين لتدوير المياة بالمزارع السمكية بنظام «IPRS» بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة ومزرعة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى وحدتين تم إنشائهم العام السابق في مزرعة الزاوية بكفر الشيخ ومزرعة المنزلة بالدقهلية، ويتم عقد ورش عمل للعاملين بالهيئة لرفع كفاءة العاملين في مجال البحوث والإنتاج والطب البيطري بالهيئة من خلال التدريب المحلي والدولي.

مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفتح أسواق للتصدير في دول الخليج وأوروبا

وأكد نصرالله أن المركز الدولي للأسماك يتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة والجهات المختلفة لتقديم التدريب لمتدربين من أكثر من 112 دولة حول العالم، حيث وصل عدد المتدربين غير المصريين إلى أكثر من 1300 متدرب. بنسبة مشاركة كبيرة للمتدربين من إفريقيا باعتبار أن مصر رائدة في الاستزراع السمكي على المستوى الإفريقي.

ولفت إلى أن المركز يتعاون مع شركة الريف المصري والمعمل المركزي لبحوث الأسماك لتدريب منتفعي مشروع المليون ونصف فدان في وادي المغرة على الاستزراع التكاملي من خلال التكامل النباتي السمكي لتعظيم العائد على وحدة المياه في النشاط الزراعي.