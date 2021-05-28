باقي 4 أيام.. بدء صرف معاشات يونية 2021 لـ10 ملايين و500 ألف مواطن

تستعد مكاتب البريد والبنوك لبدء صرف معاشات يونية 2021، بعد 4 أيام، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يونيه 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة 18 مليار جنيه.

لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة

وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد استعدادا لبدء الصرف الثلاثاء القادم، نافية ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو 2021.

من جهته، قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، إنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، لافتا إلى أن من يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش يونيو 2021 من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف معاشات يونيو 2021 من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف زيادة المعاشات بإجمالى 282 مليار جنيه

كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، استعدادتها لصرف زيادة المعاشات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادتها بنسبة 13%، خلال 32 يوما من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.

زيادة المعاشات من 86 مليار إلى 282 مليار جنيه

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد زادت قيم المعاشات سنويا لتصل في العام المالي «2021-2022»، إلى مبلغ 282 مليار جنيه.