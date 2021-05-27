محافظ المنيا يكلف بإزالة معوقات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
كتب:
اسلام فهمي
11:34 ص | الخميس 27 مايو 2021
جانب من الاجتماع
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، اليوم، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي»، ومؤسسة حياة كريمة.
وجه نواب مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحافظ المنيا، ونائبه، وكافة الأجهزة التنفيذية المساهمة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدين أن ما يتم من أعمال على أرض المحافظة يحول حلم المواطن المنياوي الي واقع ملموس.
وقال المحافظ، إن القيادة السياسية للدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، كما يتم التنسيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية لإزالة المعوقات والوقوف على الاحتياجات الفعلية،حيث ناقش المحافظ مع الجهات المعنية عددا من القطاعات بالمبادرة، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات.
وأكد المحافظ، أن هناك زيارات ميدانية يتم من خلالها متابعة المشروعات علي أرض الواقع واستعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على سرعة إنهاء الاعمال واعداد المقايسات والتصميمات الهندسية المحددة.