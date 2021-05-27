محافظ المنيا يكلف بإزالة معوقات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، اليوم، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي»، ومؤسسة حياة كريمة.

وجه نواب مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحافظ المنيا، ونائبه، وكافة الأجهزة التنفيذية المساهمة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدين أن ما يتم من أعمال على أرض المحافظة يحول حلم المواطن المنياوي الي واقع ملموس.

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية للدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، كما يتم التنسيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية لإزالة المعوقات والوقوف على الاحتياجات الفعلية،حيث ناقش المحافظ مع الجهات المعنية عددا من القطاعات بالمبادرة، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات.

وأكد المحافظ، أن هناك زيارات ميدانية يتم من خلالها متابعة المشروعات علي أرض الواقع واستعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على سرعة إنهاء الاعمال واعداد المقايسات والتصميمات الهندسية المحددة.