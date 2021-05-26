محافظ المنيا: ليس لدينا أي قوائم انتظار لتلقي لقاح كورونا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري سيطور 5 مراكز بالمحافظة، بعدما تم تطوير 6 قرى في المرحلة الأولى من المبادرة، أما المرحلة الثانية في أكتوبر من عام 2020 فقد شهدت تطوير 19 قرية جرى الانتهاء من 50% من أعمالها الإنشائية، إلى أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وقد اشتمل على 5 مراكز بواقع 32 وحدة محلية تضم 192 قرية و757 تابع، وستحصل هذه القرى على الخدمات كافة.

وحول الوضع الوبائي في المحافظة وموقف المواطنين من الحصول على لقاح كورونا، أشار القاضي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، إلى أن المحافظة لا تحتوي على أي قوائم انتظار بالنسبة إلى تلقي لقاح فيروس كورونا.

وتابع محافظ المنيا، «لدينا 16 مركزا لتلقي اللقاحات بالإضافة إلى مركز متنقل في الميادين والنوادي، وتم تطعيم أكثر من 50 ألف مواطن، وكل مركز يمنح التطعيم لما يتراوح بين 250 إلى 300 مواطن، بالإضافة إلى وجود فرق متنقلة على الأرض في مراكز الشباب، والتنسيق بين وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لإدخال بيانات الأهالي لكي يحصلوا على اللقاحات في نفس الوقت».

وكشفت الدكتورة مروة علواني، مدير مركز تلقي لقاح كورونا بميت عقبة، عن مسار المواطن الذي يأتي لتلقي لقاح كورونا بالمركز، حيث يدخل المواطن أولا لإدخال البيانات ثم يسلم بطاقته ويقوم بملء كل البيانات المطلوبة منه، ثم يتوجه لغرفة المشورة التي يكون بها طبيب بشري الذي يفهم منه حالته الصحية والأدوية التي يتلقاها، ثم يحدد له نوع اللقاح المناسب له، ثم يتوجه لغرفة التطعيم الذي يتلقى به التطعيم، شارحة أنه يتم تحديد نوع اللقاح للمواطن حسب حالته الصحية.