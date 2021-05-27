«خالد أبو بكر» مستشارا لرئيس قناة السويس للتفاوض مع السفينة الجانحة

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قراراً اليوم الخميس، بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين بالقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض في قضية السفينة الجانحة.

وشمل القرار بحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، انضمام «أبو بكر»، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

والتقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالمحامي خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حالياً أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.من جانبه، أبدى المحامي الدولي ترحيبه بالمشاركة في هذا العمل الوطني متطوعاً، والتعاون مع لجنة الهيئة والتي تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.